Tablet Blackview a SOLO 100€ su Amazon: SCONTO FOLLE del 50%!

Assieme alla offerta Amazon sul Chromebook Lenovo IdeaPad 3, perfetto per chi non ha troppe esigenze tra ufficio e studio, sul medesimo portale si trovano in queste ore tantissime offerte su device di elettronica e informatica. Ad esempio, sapevi che ora puoi acquistare un tablet Blackview al 50% in meno pagando solo 100 euro? Non ci credi? Ora ti diamo tutti i dettagli della promozione!

Tablet Blackview Tab al 50% in meno su Amazon: non è un miraggio!

Il tablet Blackview Tab 70wifi sarà pure economico, ma è eccezionale: lo schermo da 10,1 pollici con risoluzione pari a 1280 x 800 pixel permette di guardare film e serie TV ovunque ti trovi senza dire di no all’alta definizione, complice il supporto ai DRM Widevine L1. La batteria da 6.580 mAh consente di lasciarsi andare a ore di riproduzione senza preoccuparsi della ricarica, mentre i due altoparlanti stereo garantiscono una esperienza audiovisiva di ottima qualità.

Il tablet supporta anche la connessione WiFi 6, con tecnologia TWT che permette di ottimizzare il consumo energetico godendo al contempo di una maggiore velocità e stabilità nel trasferimento di dati in entrata e uscita. Lato memoria figurano 128 GB di archiviazione e 16 GB di RAM, di cui 8 virtuali. Non mancano 3 fotocamere, di cui le principali posteriori da 2 e 5 megapixel. Infine, il sistema operativo è Android 13 con Google Mobile Services pronti all’uso.

Il costo mediano di questo tablet è pari a 199,99 euro, ma ora lo puoi acquistare a 99,99 euro con consegna gratuita in un giorno. Si tratta, per di più, del prezzo più basso di sempre! Insomma, cosa stai aspettando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.