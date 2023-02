Tablet da 8 pollici a 67 euro? Possibile con l'offerta Amazon

Questo tablet Android di Teclast da 8 pollici è già economico di suo, ma oggi lo diventa ancora di più grazie ad uno sconto del 32% sul listino. Puoi acquistarlo infatti a soli 67,99 euro: praticamente un regalo per un dispositivo low cost ma di ottima qualità, perfetto per l’intrattenimento, lo studio e la produttività di base.

Con disponibilità e consegna immediata potrai riceverlo a casa già domani scoprendo quanto poco si può pagare un ottimo tablet che non deve destare sospetti per via del suo prezzo vertiginosamente basso.

Tablet Android a 67 euro: l’incredibile offerta Amazon

Parliamo dopotutto di un dispositivo dotato di sistema operativo Android 12 alimentato da un processore quad-core a 64 bit, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile come vuoi tramite schede microSD.

Il display da 8 pollici è caratterizzato da un design dalla cornice stretta per un pannello IPS con ampio angolo di visione, risoluzione HD e proporzione 16:10 ideale per migliorare la tua esperienza di visione di contenuti come film e serie TV.

Compatibile con bluetooth 5.0, WiFi 2.4 e 5Ghz, ti garantisce la migliore connettività possibile dandoti in questo senso una sicurezza e una stabilità degna di tablet di fascia superiore.

Il prezzo in offerta è, come detto, di appena 67,99 euro. Perfetto per le piccole esigenze lavorative, intrattenimento e lo studio: con le sue dimensioni compatte è facilissimo da portare con sé e la batteria tiene a lungo. Impossibile separarsene.

