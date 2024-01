Il tablet DOGEE a 99€ è quasi un regalo: LO SCONTO

Perfetto per l’intrattenimento multimediale, ma non solo, DOOGEE T20 Mini è un tablet dal design compatto oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon. Grazie alla promozione in corso è possibile acquistarlo con uno sconto di ben 60 euro rispetto al listino ufficiale. La media voto delle recensioni pubblicate è molto alta: 4,7/5 stelle.

Cosa offre il tablet DOOGEE T20 Mini in offerta

Il sistema operativo è Android con supporto a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Ecco le più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: display Full HD+ da 8,4 pollici (risoluzione 1920×1200 pixel) con certificazione TÜV, processore octa core, 9 GB di RAM (4 fisici e 5 virtuali), 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), moduli Wi-Fi, Bluetooth e 4G-LTE per la connettività wireless anche in mobilità, fotocamere posteriore e anteriore rispettivamente da 13 e 5 megapixel con riconoscimento facciale, batteria da 5.060 mAh per un’autonomia elevata. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Molto sottile e leggero, ha uno spessore di 7,4 millimetri e un peso che si attesta a 330 grammi. Oggi puoi acquistare DOOGEE T20 Mini al prezzo di soli 99 euro grazie allo sconto di 60 euro sul listino applicato in automatico.

Amazon garantisce la disponibilità immediata del tablet e la sua consegna a domicilio entro domani con spedizione gratuita. Dunque, se effettui subito l’ordine, in meno di 24 ore lo riceverai direttamente a casa senza costi aggiuntivi per il trasporto.

