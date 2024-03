Il tablet DOOGEE in forte sconto (custodia per bambini inclusa)

Perfetto per lo streaming e per l’intrattenimento dei più piccoli, il tablet DOOGEE T20mini oggi è in forte sconto su Amazon. Il suo design compatto lo rende ideale anche per essere portato ovunque, trasportandolo nello zaino e persino in borsa. Il sistema operativo è Android con accesso senza limitazioni alla piattaforma Google Play per il download di giochi e applicazioni. Non mancano poi strumenti di parental control utili per i genitori. È inclusa una custodia protettiva con design dedicato ai bambini, visibile nell’immagine qui sotto.

DOOGEE T20mini: il tablet è un’occasione su Amazon

Il display da 8,4 pollici ha risoluzione 1920×1200 pixel, adatta alla visione dei contenuti multimediali in alta definizione da YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ e così via. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena citare il processore Unisoc T606 affiancato dal chip grafico Mali G52, 9 GB di RAM (4+5 virtuali), 128 GB di memoria interna per il salvataggio dei file (espandibili fino a 1 TB con microSD), connettività Wi-Fi, Bluetooth e 4G-LTE per l’accesso a Internet in mobilità, fotocamere da 13 e 5 megapixel, batteria da 5.060 mAh cib ricarica rapida. A racchiudere il tutto è un telaio con dimensioni pari a 202x126x7 millimetri e un peso che si attesta a 318 grammi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet DOOGEE T20mini al prezzo finale di soli 99 euro, in forte sconto rispetto a quello di listino. È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon, che assicura la consegna gratuita a domicilio entro un solo giorno per chi effettua subito l’ordine. Le recensioni pubblicate da chi ha giù avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.