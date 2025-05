Il tablet HONOR da 11 pollici per la prima volta sotto i 100€: coupon

Ti segnaliamo lo sconto su Amazon per HONOR Pad X8a, il tablet con ampio display pensato per lo streaming e l’intrattenimento multimediale. Perfetto per guardare film, serie TV e contenuti video in mobilità o a casa, si presenta con un design elegante in metallo nella colorazione Space Grey. Per approfittare della promozione non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Il tablet HONOR Pad X8a in offerta a soli 99 euro

Ha in dotazione il sistema operativo MagicOS basato su Android, con accesso a Google Play per scaricare le applicazioni e i giochi. Il comparto tecnico include un display FullView da 11 pollici (risoluzione 1920×1200 pixel, refresh rate 90 Hz), processore Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite microSD. A completare la scheda tecnica ci sono due fotocamere da 5 megapixel (anteriore e posteriore), la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, quattro altoparlanti per un suono immersivo e una batteria da 8.300 mAh che garantisce un’autonomia molto estesa. Altre informazioni sono riportate nella pagina del prodotto.

Amazon gestisce sia la vendita che la spedizione, assicurando un’esperienza d’acquisto affidabile. Se decidi di effettuare subito l’ordine, la consegna gratuita avverrà già entro domani direttamente a casa tua. Le recensioni dei clienti sono molto positive: il tablet ha ottenuto una media di 4,6 stelle su 5.

Come anticipato in apertura, ti basta attivare il coupon per sbloccare lo sconto e acquistare Honor Pad X8a al suo prezzo minimo storico di soli 99 euro. Non è mai stato così conveniente, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta.