HONOR Pad X8: coupon di fine anno per il tablet

La versatilità è il punto di forza principale di HONOR Pad X8, un tablet votato alla multimedialità, ma che può tornare utile anche per gestire le operazioni base della produttività. Oggi si trova in sconto, grazie al coupon sconto da attivare su Amazon. Lo spessore si attesta a soli 7,55 mm, il peso a 460 grammi.

L’offerta di fine anno sul tablet HONOR Pad X8

Diamo uno sguarda alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 10,1 pollici, processore octa core MediaTek MT8786, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, slot per schede microSD, fotocamere da 5 e 2 megapixel con riconoscimento del volto, Wi-Fi, Bluetooth, e batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida via USB-C. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa del prodotto.

Come visibile nell’immagine qui sopra, può essere utilizzato anche in modalità multitasking, visualizzando più applicazioni in contemporanea sullo schermo. Il sistema operativo preinstallato è Android 12 con pieno accesso a Google Play e interfaccia personalizzata Magic UI 6.1. Oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 159 euro.

HONOR Pad X8, nella colorazione Grigio Spaziale, è in vendita su Amazon con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna garantita in un giorno: se lo ordini subito entro domani sarà a casa tua: attiva subito il coupon.

