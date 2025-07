Tablet HONOR perfetto per lo streaming: tuo da soli 99€ (offerta)

Trovi la versione 4/64 GB a 99 euro e quella 4/128 GB a 119 euro. Gli sconti su HONOR Pad X8a rendono il tablet un vero affare. È perfetto per l’intrattenimento nel tempo libero, in particolare per guardare in streaming contenuti come film, show e serie TV, grazie al suo schermo dalla diagonale generosa e al comparto audio di alta qualità, per un coinvolgimento senza compromessi. È un’offerta proposta da Amazon per un tempo limitato.

Il tablet HONOR Pad X8a: da soli 99 euro su Amazon

Il sistema operativo è Android con pieno supporto a tutti i servizi Google, incluso l’accesso alla piattaforma Play Store per il download di applicazioni e giochi. Di seguito le specifiche tecniche più importanti, rimandiamo alla scheda dedicata per altre informazioni.

Display FullView da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e frequenza di aggiornamento da 90 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 680;

4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna;

fotocamere posteriore e anteriore da 5 megapixel;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1;

quattro altoparlanti con tecnologia HONOR Histen;

batteria da 8.300 mAh;

porta USB-C con supporto OTG.

Come anticipato, scegli tra le due versioni disponibili, entrambe in sconto: 4/64 GB a 99 euro oppure 4/128 GB a 119 euro. Quest’ultima è da preferire se hai bisogno di più spazio in cui archiviare i contenuti. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out molto presto, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora.

La spedizione è gestita da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani. Puoi contare anche sul voto medio molto alto assegnato dalle recensioni sull’e-commerce, pari a 4,6/5.