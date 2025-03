Tablet HUAWEI al MINIMO STORICO con pennino: l'offerta

Ecco l’offerta giusta che stavi aspettando per allungare le mani sul tablet giusto per lo streaming e per ogni app: HUAWEI MatePad SE 11 è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Nella confezione è incluso anche il pennino M-Pen Lite per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo. I punti di forza sono tanti, a partire dal design.

L’offerta di Amazon sul tablet HUAWEI MatePad SE 11

Al centro dell’esperienza c’è il display FullView Eye da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e pannello IPS, circondato da bordi sottili, che con i quattro altoparlanti integrati dà vita a un comparto multimediale di alto profilo. Può inoltre contare su 6 GB di RAM e su 128 GB di memoria interna per l’archiviazione. A completare la dotazione sono due fotocamere (posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel), la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, la porta USB-C con supporto alla funzionalità OTG e infine la batteria da 7.700 mAh molto capiente con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è HarmonyOS 2.0. Le dimensioni soni 252,3×163,8×6,9 millimetri, il peso si attesta a circa 475 grammi. Scopri di più nella scheda del prodotto.

La colorazione è Nebula Gray, quella ben visibile nell’immagine qui sopra. Lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico di soli 189 euro, come già scritto con il pennino M-Pen Lite incluso, grazie all’offerta a tempo disponibile in questo momento e che potrebbe scadere da un momento all’altro.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e ordinalo subito, per riceverlo direttamente a casa entro pochi giorni con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon, senza intermediari.