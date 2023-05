Tablet Lenovo in offerta a 99€: l'occasione Amazon da non perdere

Se stai cercando un tablet che ti offra prestazioni elevate, design elegante e un’ottima esperienza multimediale, ma non vuoi spendere una fortuna, allora il Lenovo Tablet M8 H2 è quello che fa per te.

Questo tablet ha uno schermo IPS HD da 8 pollici con una risoluzione di 1280×800 pixel, che ti permette di goderti i tuoi contenuti preferiti con colori vividi e dettagli nitidi. Lo schermo è anche capacitivo a 10 punti, quindi puoi usare le tue dita o una penna per interagire con il dispositivo in modo semplice e intuitivo. Il prezzo in offerta è di 99 euro.

Tablet Lenovo a 99 euro: le caratteristiche tecniche

Il Lenovo Tablet M8 H2 è dotato di un processore MediaTek Helio A22 Tab, quad-core da 2.0 GHz, che garantisce fluidità e velocità in ogni operazione. Che tu voglia navigare sul web, guardare video, giocare o lavorare, questo tablet non ti deluderà. Inoltre, trovi 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB con una scheda microSD, per avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app e i tuoi file.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo tablet è la sua autonomia: grazie alla batteria da 5000 mAh, puoi usare il Lenovo Tablet M8 H2 fino a 18 ore di navigazione senza doverlo ricaricare. Così puoi portarlo sempre con te e usarlo in ogni occasione, senza preoccuparti di rimanere a secco.

Ma non è tutto: il Lenovo Tablet M8 H2 ha anche un altoparlante laterale con tecnologia Dolby Audio, che ti regala un suono chiaro e potente, ideale per ascoltare musica o guardare film. E se vuoi fare una videochiamata con i tuoi amici o scattare una foto, puoi contare sulle due fotocamere integrate: una posteriore da 5 MP e una frontale da 2 MP.

Il Lenovo Tablet M8 H2 funziona con il sistema operativo Android, che ti offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, oltre a tutte le app e i servizi di Google Play. Puoi anche connetterti al Wi-Fi o al Bluetooth 5.0 per accedere a internet o a altri dispositivi senza fili.

Come vedi, il Lenovo M8 H2 è un tablet completo e versatile, che ti offre tutto quello che cerchi a un prezzo incredibile: solo 99 euro su Amazon.

