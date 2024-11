Il tablet Lenovo Tab M11 al minimo storico per il Black Friday

Lenovo Tab M11 è il tablet perfetto per lo streaming e per le applicazioni di qualsiasi categoria: oggi lo trovi al suo prezzo minimo storico, grazie a un’offerta per la Settimana del Black Friday su Amazon. Il pennino per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo è incluso nella confezione. Tra i punti di forza dobbiamo segnalare il design, con un spessore ridotto a soli 7,55 millimetri e bordi sottili a circondare il pannello. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito, prima di un sold out quasi inevitabile.

Le specifiche del tablet Lenovo Tab M11

È la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Integra un display da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, il processore MediaTek Helio G88, la connettività 4G-LTE, Wi-Fi, Bluetooth, slot per schede microSD con capacità fino a 1 TB, fotocamere posteriore e anteriore, altoparlanti con Dolby Atmos, jack audio per le cuffie e batteria con autonomia elevata. La piattaforma software è Android con accesso a Google Play per il download di giochi e applicazioni. Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Non c’è bisogno di coupon o codici: lo sconto di 60 euro sul listino ufficiale è applicato in automatico: ordinalo subito per ricevere il tablet Lenovo Tab M11 direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Al prezzo di 219 euro è un affare da cogliere al volo. La colorazione è Seafoam Green.

