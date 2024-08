Tablet Lenovo Tab P12 con display 3K da 12.7" e 8/128GB a ben 80€ in meno su Amazon

Amazon ha lanciato un’offerta esclusiva per tutti gli appassionati di tecnologia e utenti alla ricerca di un tablet performante e versatile. Il Lenovo Tab P12, dotato di un display 3K da 12.7 pollici, 8GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione, è ora disponibile a soli 369 euro, rispetto al prezzo di listino di 449 euro. Questo sconto di 80 euro rende il dispositivo ancora più conveniente per un’ampia gamma di utenti, dai professionisti agli studenti, agli appassionati di intrattenimento.

Caratteristiche del Lenovo Tab P12

Il Lenovo Tab P12 è un tablet di fascia alta che combina prestazioni elevate con un design elegante e sofisticato. Il suo ampio display 3K da 12.7 pollici offre una risoluzione eccezionale di 2944 x 1840 pixel, garantendo immagini nitide e colori vibranti. Questo lo rende ideale per la visione di film, l’editing di foto e video, la lettura di e-book e la navigazione sul web. Inoltre, il display supporta la tecnologia Dolby Vision, che migliora ulteriormente la qualità visiva.

Sotto il cofano, il Lenovo Tab P12 è alimentato da un processore octa-core MediaTek Dimensity 7050 che, insieme agli 8GB di RAM, assicura un’esperienza d’uso fluida e reattiva. Che si tratti di multitasking, gaming o gestione di applicazioni pesanti, questo tablet è in grado di offrire prestazioni di alto livello senza rallentamenti. La memoria interna di 128GB, espandibile tramite microSD, offre ampio spazio per archiviare foto, video, applicazioni e documenti, soddisfacendo le esigenze degli utenti più esigenti.

Il Lenovo Tab P12 eccelle anche nel comparto multimediale. È dotato di quattro altoparlanti JBL con supporto Dolby Atmos, che offrono un suono ricco e immersivo, ideale per la visione di film e l’ascolto di musica. La fotocamera posteriore da 13MP e la fotocamera frontale da 8MP garantiscono scatti di buona qualità e videochiamate nitide, rendendolo adatto anche per uso professionale e scolastico.

Il tablet supporta connettività Wi-Fi 6, garantendo velocità di download e upload estremamente elevate. La batteria da 10200mAh offre un’autonomia che copre l’intera giornata anche con un uso intenso, e il supporto per la ricarica rapida permette di ricaricare il dispositivo in tempi ridotti. Inoltre, il Lenovo Tab P12 è compatibile con la Lenovo Precision Pen 3 inclusa nella confezione, che permette di prendere appunti e disegnare con precisione.

Il design del Lenovo Tab P12 è elegante e moderno, con una scocca in metallo che conferisce al dispositivo un aspetto premium. È sottile e leggero, il che lo rende facile da trasportare e comodo da utilizzare in qualsiasi situazione. Il sistema operativo Android 13 offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, arricchita dalle funzionalità esclusive di Lenovo che migliorano l’esperienza utente.

L’offerta di Amazon sul Lenovo Tab P12 è un’occasione da non perdere per chi è in cerca di un tablet performante e versatile a un prezzo scontato. Con uno sconto di 80 euro, questa promozione rende ancora più accessibile un dispositivo che eccelle in termini di prestazioni, qualità del display e funzionalità multimediali. Che siate professionisti, studenti o semplicemente amanti della tecnologia, il Lenovo Tab P12 rappresenta una scelta eccellente per soddisfare tutte le vostre esigenze. Approfittate di questa straordinaria offerta su Amazon e portate a casa un tablet di alta qualità a un prezzo imbattibile.