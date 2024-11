Tablet Lenovo Tab P12 in FORTE SCONTO per il Black Friday

Con il suo ampio schermo 3K e i quattro altoparlanti JBL in dotazione, Lenovo Tab P12 è il tablet perfetto per lo streaming, ma non solo. Oggi lo trovi in forte sconto su Amazon per l’appuntamento con il Black Friday. Il sistema operativo è Android, con acceso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Il caricabatterie e il pennino S Pen sono inclusi.

Lenovo Tab P12: le specifiche del tablet Android

Nulla è stato lasciato al caso in termini di design, con un profilo sottile e cornici ridotte al minimo intorno al pannello. Lo stesso vale per le specifiche tecniche, così da garantire prestazioni di livello in ogni ambito. Ecco quelle più importanti, fai un salto sulla pagina dedicata alla promozione per saperne di più.

Display da 12,7 pollici con risoluzione 2944×1840 pixel;

processore octa core MediaTek Dimensity 7050;

8 GB di RAM;

128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB);

quattro altoparlanti JBL con Dolby Atmos;

Wi-Fi 6 e Bluetooth;

fotocamera frontale e posteriore con flash LED;

batteria da 10.200 mAh.

Approfitta dello sconto di oggi e acquista il tablet Lenovo Tab P12 nella colorazione Oat Grey al prezzo di soli 319 euro, con un forte risparmio rispetto al listino ufficiale. Come anticipato, il caricabatterie e il pennino S Pen sono inclusi nella confezione.

Per tutte le promozioni del Black Friday, visita amazon.it/blackfriday, dove puoi trovare l’elenco aggiornato di continuo con tutti gli sconti. Fino al 2 dicembre, qui ti proporremo invece una selezione curata delle offerte più interessanti su tecnologia, dispositivi per la smart home e informatica.