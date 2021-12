Un tablet per Natale: BMAX MaxPad I10 (sconto)

Sei alla ricerca di un tablet Android da mettere sotto l'albero per Natale? Dai uno sguardo a BMAX MaxPad I10, acquistabile oggi approfittando di uno sconto interessante su Amazon. È un dispositivo votato alla multimedialità, con un grande schermo ottimo per la riproduzione dei contenuti, in particolare i video in streaming su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube e così via.

Il tablet BMAX MaxPad I10 in offerta su Amazon

Queste le più importanti specifiche tecniche tra quelle incluse: display Full HD (1920×1200 pixel) da 10,1 pollici con pannello IPS, processore octa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna con possibilità di espansione tramite microSD, WiFi, Bluetooth, slot SIM per la connessione a Internet in mobilità, fotocamera posteriore da 5 megapixel e anteriore da 2 megapixel, comparto audio di qualità e batteria da 6.000 mAh per un'autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet BMAX MaxPad I10 con piattaforma Android al prezzo finale di 127,49 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Un regalo hi-tech di certo gradito da far trovare sotto l'albero.