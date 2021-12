Usa PureVPN per lo sport: accedi a migliaia di canali gratuitamente

Vuoi guardare una trasmissione sportiva ma non risulta accessibile nella televisione italiana, nemmeno nei canali a pagamento? Oppure vuoi semplicemente visualizzare la competizione di tuo interesse in massima sicurezza? PureVPN soddisfa ogni tua esigenza al riguardo garantendo tutti i servizi classici delle Virtual Private Network, assieme all’accesso a migliaia di canali dedicati da tutto il mondo.

PureVPN per lo sport: a cosa serve?

PureVPN è adatto al gaming, questo lo abbiamo potuto vedere qualche giorno fa, ma anche per lo sport. Ebbene sì, perché può capitare che una competizione non sia visualizzabile in Italia né nella TV gratuita, né nei canali a pagamento. Di conseguenza, come si può fare per vedere una competizione aggirando i blocchi geografici? Semplicemente utilizzando la VPN e connettendosi a uno dei 6500 server di cui dispone PureVPN, in ben 140 Paesi. Con questa copertura, potrete tranquillamente collegarvi al paese di interesse e cercare la trasmissione locale.

Calcio, football americano, basket, UFC, Formula 1, cricket, hockey, ciclismo. Qualsiasi sia lo sport da voi preferito, con PureVPN potrete accedere a ogni contenuto possibile. Del resto, grazie al servizio potrete sbloccare piattaforme di streaming come BBC iPlayer, beIN Sports, EuroSport, Sling, ESPN e tante altre ancora. Oltretutto, con il supporto a 10 dispositivi contemporaneamente connessi alla VPN, potrete anche visualizzare match diversi su più schermi.

Ma veniamo quindi al dettaglio più importante: il prezzo. La Cyber Week sembra ancora attiva, ergo è sempre valido lo sconto del 90% che porta il prezzo a 1,03 Euro al mese sul piano di 5 anni, ovvero 61,95 Euro in pagamento unico. Ricordiamo anche in questa occasione, però, che con il coupon esclusivo di Punto Informatico potrete portare il costo finale a 55,75 Euro. Il pagamento resta sempre effettuabile con carte di credito, PayPal o Google Pay, a seconda delle vostre personali preferenze.