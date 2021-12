Amazon Echo, weekend da offerte BOMBA per ritardatari

Sei arrivato tardi per il Black Friday e non sei riuscito ad approfittare degli sconti sugli Amazon Echo e Amazon Echo Show? Chi non è virtuoso a volte può essere comunque fortunato: hai la possibilità di approfittare delle offerte sui dispositivi Alexa grazie ad una nuova offerta a tempo lanciata su Amazon durante questi giorni di offerte natalizie.

Un colpo di fortuna, ma servono rapidità e decisione: gli Amazon Echo in offerta sono pochi, con percentuali di sconto decisamente entusiasmanti e tempi di consegna pressoché immediati.

Insomma: ora o mai più.

Amazon Echo, cogli l'attimo

Gli Amazon Echo in sconto sono i seguenti:

In questi ultimi due casi i tempi sono stretti ed è specificatamente indicato che “potrebbe non arrivare prima del 25 dicembre” (sebbene la previsione sia di una consegna tra il 16 e il 17 dicembre). In tutti gli altri casi la consegna sotto l'albero è garantita.

Quando si è ritardatari, l'unica cosa che si possa fare è cogliere l'attimo e mettere subito nel carrello prima che l'offerta scada e anche l'ultima possibilità possa svanire. Ultimo weekend di opportunità, insomma.