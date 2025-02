Tablet Samsung a 119€, è perfetto per lo streaming: l'offerta

Samsung Galaxy Tab A9 è in forte sconto su Amazon, con la disponibilità immediata e la consegna gratuita assicurata entro domani. Le caratteristiche del tablet lo rendono perfetto per l’intrattenimento multimediale e per la portabilità: approfittane della promozione in corso per allungare le mani sullo schermo con cui guardare ovunque in streaming i film, gli episodi delle serie, gli show, le partite e o video dai social network.

Il tablet Samsung Galaxy Tab A9 è in sconto

Per quanto riguarda il software, il sistema operativo è Android con accesso senza limitazioni alla piattaforma Google Play. Di seguito proponiamo l’elenco delle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, rimandando alla scheda completa per saperne di più.

Display da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel;

processore octa core MediaTek MT8781;

4 GB di RAM;

64 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 1 TB);

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3;

fotocamere posteriore e anteriore da 8 e 2 megapixel;

jack audio per il collegamento degli auricolari;

batteria da 5.100 mAh con autonomia elevata.

Come già anticipato, è perfetto per lo streaming, così come per qualsiasi applicazione o gioco mobile, il tablet Samsung Galaxy Tab A9 al prezzo di soli 119 euro è un affare da cogliere al volo. Non ci sono coupon da attivare: lo sconto di 70 euro sul listino è automatico.

Segnaliamo infine che Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione: ordinalo subito per riceverlo già entro domani con la consegna gratuita. Puoi decidere di farlo arrivare a casa tua o presso uno dei tanti punti di ritiro distribuiti in tutto il territorio nazionale.