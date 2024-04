Questo tablet Samsung a 142€ è un MUST HAVE

Samsung Galaxy Tab A9 in offerta a 142 euro è l’affare di oggi per chi cerca un tablet da dedicare principalmente all’intrattenimento multimediale. Lo propone Amazon, con uno sconto del 25% sul listino che lo rende un must have. Dalle dimensioni compatte, comodo da portare sempre con sé anche in movimento e durante i viaggi, è perfetto per lo streaming dei video, dei film, degli episodi delle serie TV, degli show e così via. Il sistema operativo è Android e per scaricare le applicazioni è sufficiente collegarsi alla piattaforma Google Play, senza alcuna limitazione.

Samsung Galaxy Tab A9, tablet Android: le specifiche

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display con diagonale da 8,7 pollici e risoluzione 1340×800 pixel, processore octa core MediaTek MT8781, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB) per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless, fotocamere posteriore e anteriore rispettivamente da 8 e 2 megapixel, jack audio per il collegamento degli auricolari e batteria da 5.100 mAh con autonomia elevata. Per saperne di più, consulta la pagina dedicata sull’e-commerce.

Lo sconto del 25% proposto in questo momento da Amazon taglia la spesa necessaria per acquistare il tablet al prezzo di soli 142 euro invece di 189 euro come da listino. Approfittane per allungare le mani su Samsung Galaxy Tab A9 con un forte risparmio.

La disponibilità è immediata e puoi contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Le recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.