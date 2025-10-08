 Il tablet Samsung a 89 euro è tra i migliori affari della Festa Prime
È in corso un'offerta di Amazon che porta il tablet Samsung Galaxy Tab A9 da 8,7 pollici al suo minimo storico: durerà solo poche ore.
È in corso un'offerta di Amazon che porta il tablet Samsung Galaxy Tab A9 da 8,7 pollici al suo minimo storico: durerà solo poche ore.

Samsung Galaxy Tab A9 è un tablet perfetto per lo streaming e più in generale per i contenuti multimediali. Oggi lo trovi al prezzo stracciato di soli 89 euro, grazie alla promozione lanciata da Amazon per la Festa delle Offerte Prime. Attenzione: è al suo minimo storico e rimangono poche ore per approfittarne, ma potrebbe andare sold out considerando la richiesta elevata, farà gola a molti.

Compra il tablet Samsung a 89 euro

Minimo storico per il tablet Samsung Galaxy Tab A9

È basato sul sistema operativo Android con accesso a Google Play per scaricare applicazioni e giochi. Tra le specifiche tecniche figurano il display da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel, il processore octa core MediaTek MT8781 affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 1 TB), la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3, le fotocamere posteriore e anteriore da 8 e 2 megapixel, il jack audio per il collegamento degli auricolari e la batteria da 5.100 mAh con autonomia elevata. Scopri di più nella scheda completa.

Le dimensioni del tablet Samsung Galaxy Tab A9

È la versione italiana, proposta nell’elegante colorazione Navy. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista il tablet di Samsung (modello Galaxy Tab A9) al prezzo di soli 89 euro, con un forte sconto rispetto al listino. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratis prevista entro domani. Il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,4/5.

Samsung Galaxy Tab A9, Display 8.7″ TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 4GB, 64GB, 5.100 mAh, MediaTek MT8781, Android 13, Navy, [Versione italiana] 2023

Compra il tablet Samsung a 89 euro

Siamo giunti al secondo e ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime. Hai tempo fino a mezzanotte per partecipare all’evento e risparmiare sui prodotti di ogni categoria: tutto ciò che ti serve è un abbonamento Prime attivo.

Pubblicato il 8 ott 2025

