Tablet Samsung con S Pen: AFFARE -172€ per Galaxy Tab S6 Lite

Con uno sconto immediato di 172 euro (-48%), Samsung Galaxy Tab S6 Lite è la scelta perfetta per chi cerca un tablet versatile e completo, a un prezzo vantaggioso. Ha in dotazione tutto ciò che serve per lo streaming, la navigazione e persino la produttività di base in movimento, grazie alla presenza del pennino S Pen incluso.

L’offerta sul tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Estremamente sottile e leggero (solo 7 millimetri di spessore per 465 grammi), si fa notare anche per il suo design elegante. Il display da 10,4 pollici con risoluzione 2000×1200 è ideale per vedere film o serie TV in streaming, così come per disegnare e scrivere a mano libera. Le prestazioni sono garantite dal processore Exynos 1280 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria (espandibile fino a 1 TB). A completare il tutto ci sono il comparto audio firmato AKG con supporto alla tecnologia Dolby Atmos, la batteria da 7.040 mAh e la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Fai un salto sulla pagina dedicata per gli altri dettagli.

C’è il sistema operativo Android con interfaccia One UI e pieno accesso a Google Play per scaricare le applicazioni di cui hai bisogno. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 48% sul listino: approfittane subito.

L’offerta ti permette di acquistare il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite con pennino S Pen incluso al prezzo finale di soli 187 euro, il minimo storico da quando è in vendita. La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratis direttamente a casa tua prevista già entro domani. Il voto medio ottenuto dalle recensioni sull’e-commerce è 4,4/5.