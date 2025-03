Tablet in sconto: l'affare HONOR Pad X8a per la Festa di Primavera

C’è uno sconto molto interessante su Amazon che proporne HONOR Pad X8a al suo prezzo minimo storico. È il tablet perfetto per lo streaming, grazie al suo schermo dalla diagonale generosa, ma non solo. L’occasione fa parte della Festa delle Offerte di Primavera in corso, evento che terminerà lunedì 31 marzo. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

L’offerta di Amazon sul tablet HONOR Pad X8a

Integra un ampio display FullView da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 680 in grado di assicurare prestazioni eccellenti, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, fotocamere posteriore e anteriore da 5 megapixel, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1 per la connettività, quattro altoparlanti con tecnologia Histen e una batteria da 8.300 mAh con autonomia elevata, supporto OTC e ricarica tramite porta USB-C. Il sistema operativo è Android con personalizzazione MagicOS. Per il download delle applicazioni è possibile accedere senza limitazioni alla piattaforma Google Play. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie allo sconto di oggi hai la possibilità di acquistare il tablet HONOR Pad X8a al prezzo di soli 129 euro. Si tratta di un ottimo affare, considerando le sue caratteristiche e l'ottimo design. La colorazione è Grigio, quella visibile in queste immagini.

