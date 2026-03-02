Il tablet più sottile al mondo può sostituire un laptop?

Tutto come previsto: dal palco del Mobile World Congress 2026 in corso a Barcellona è stato annunciato il nuovo HONOR MagicPad4. È un tablet votato alla multimedialità e alla versatilità, che fa di una caratteristica in particolare il suo cavallo di battaglia: 4,8 mm di spessore, è il più sottile al mondo. Basterà per renderlo appetibile agli occhi degli utenti?

HONOR MagicPad4 è il tablet più sottile al mondo

Il brand lo ha presentato come un’alternativa concreta a un laptop tradizionale, grazie a uno schermo dalla diagonale generosa e alla possibilità di abbinargli una tastiera wireless, senza dimenticare il processore a 3 nm. Il punto di forza è da ricercare però nel design: il comunicato giunto in redazione fa riferimento a una rivoluzionaria struttura a mezzaluna e all’impiego di una speciale fibra di grado aerospaziale che hanno permesso di aumentare la rigidità del 30%, riducendo al tempo stesso il peso del 32%.

Il sistema operativo preinstallato è Android 16 con personalizzazione MagicOS 10 e accesso a Google Play per le applicazioni. Diamo uno sguardo all’elenco completo delle specifiche tecniche integrate.

Display OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3000×1920 pixel, rapporto schermo-corpo del 93%, refresh rate fino a 165 Hz e picco di luminosità a 2.400 nit;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5;

12 o 16 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna;

fotocamera posteriore da 13 megapixel (f/2.0) e anteriore da 9 megapixel (f/2.2);

connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0;

batteria da 10.100 mAh con ricarica USB-C da 66 W;

dimensioni 273,4×178,8×4,8 mm, peso 450 grammi.

È già in vendita con prezzi da 699,90 euro (599,90 euro con la promo lancio) per la versione da 256 GB e a 799,90 euro (699,90 euro con la promo lancio) per quella da 512 GB. Le colorazioni sono Grigio e Bianco.