 Il tablet più sottile al mondo può sostituire un laptop?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il tablet più sottile al mondo può sostituire un laptop?

HONOR MagicPad4 debutta al MWC 2026 con display OLED e Snapdragon 8 Gen 5: lo spessore di 4,8 mm lo rende il tablet più sottile al mondo.
Il tablet più sottile al mondo può sostituire un laptop?
Tecnologia Mobile
HONOR MagicPad4 debutta al MWC 2026 con display OLED e Snapdragon 8 Gen 5: lo spessore di 4,8 mm lo rende il tablet più sottile al mondo.

Tutto come previsto: dal palco del Mobile World Congress 2026 in corso a Barcellona è stato annunciato il nuovo HONOR MagicPad4. È un tablet votato alla multimedialità e alla versatilità, che fa di una caratteristica in particolare il suo cavallo di battaglia: 4,8 mm di spessore, è il più sottile al mondo. Basterà per renderlo appetibile agli occhi degli utenti?

HONOR MagicPad4 è il tablet più sottile al mondo

Il brand lo ha presentato come un’alternativa concreta a un laptop tradizionale, grazie a uno schermo dalla diagonale generosa e alla possibilità di abbinargli una tastiera wireless, senza dimenticare il processore a 3 nm. Il punto di forza è da ricercare però nel design: il comunicato giunto in redazione fa riferimento a una rivoluzionaria struttura a mezzaluna e all’impiego di una speciale fibra di grado aerospaziale che hanno permesso di aumentare la rigidità del 30%, riducendo al tempo stesso il peso del 32%.

Il tablet HONOR MagicPad4 con spessore di soli 4,8 mm

Il sistema operativo preinstallato è Android 16 con personalizzazione MagicOS 10 e accesso a Google Play per le applicazioni. Diamo uno sguardo all’elenco completo delle specifiche tecniche integrate.

  • Display OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3000×1920 pixel, rapporto schermo-corpo del 93%, refresh rate fino a 165 Hz e picco di luminosità a 2.400 nit;
  • processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5;
  • 12 o 16 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna;
  • fotocamera posteriore da 13 megapixel (f/2.0) e anteriore da 9 megapixel (f/2.2);
  • connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0;
  • batteria da 10.100 mAh con ricarica USB-C da 66 W;
  • dimensioni 273,4×178,8×4,8 mm, peso 450 grammi.

È già in vendita con prezzi da 699,90 euro (599,90 euro con la promo lancio) per la versione da 256 GB e a 799,90 euro (699,90 euro con la promo lancio) per quella da 512 GB. Le colorazioni sono Grigio e Bianco.

Può bastare il titolo di tablet più sottile al mondo per spingere all’acquisto? Sulle pagine di Telefonino abbiamo pubblicato una recensione di HONOR MagicPad4. Dalla nostra prova è risultato potente e fluido, ma le dimensioni non sono per tutti.

Pubblicato il 2 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Elegante, autonomia enorme e oltre 160 app: Amazfit Active 2 al minimo storico

Elegante, autonomia enorme e oltre 160 app: Amazfit Active 2 al minimo storico
Motorola sceglie GrapheneOS: smartphone Android senza Google

Motorola sceglie GrapheneOS: smartphone Android senza Google
MWC 2026: HONOR annuncia Robot Phone e Magic V6

MWC 2026: HONOR annuncia Robot Phone e Magic V6
Xiaomi Watch 5: gesture EMC, Gemini e Wear OS 6

Xiaomi Watch 5: gesture EMC, Gemini e Wear OS 6
Elegante, autonomia enorme e oltre 160 app: Amazfit Active 2 al minimo storico

Elegante, autonomia enorme e oltre 160 app: Amazfit Active 2 al minimo storico
Motorola sceglie GrapheneOS: smartphone Android senza Google

Motorola sceglie GrapheneOS: smartphone Android senza Google
MWC 2026: HONOR annuncia Robot Phone e Magic V6

MWC 2026: HONOR annuncia Robot Phone e Magic V6
Xiaomi Watch 5: gesture EMC, Gemini e Wear OS 6

Xiaomi Watch 5: gesture EMC, Gemini e Wear OS 6
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
2 mar 2026
Link copiato negli appunti