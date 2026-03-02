MWC 2026: HONOR MagicPad 4 e MagicBook Pro 14

Insieme al Robot Phone e al Magic V6, HONOR ha annunciato altri due prodotti al Mobile World Congress 2026 di Barcellona. MagicPad 4 (recensione) è un tablet di fascia alta molto sottile, mentre MagicBook Pro 14 (2026) è un notebook con schermo OLED touch e processori Intel Core Ultra 300. Il tablet può essere già acquistato in Italia.

HONOR MagicPad 4: specifiche e prezzo

Il MagicPad 4 ha un telaio unibody in metallo che offre resistenza e leggerezza. Nonostante le generose dimensioni ha uno spessore di 4,8 millimetri e un peso di 450 grammi. La migliore caratteristica è senza dubbio lo schermo OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3K (3000×1920 pixel), refresh rate fino a 165 Hz e luminosità massima di 2.400 nits.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 5, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 9 megapixel, otto altoparlanti, tre microfoni, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, porta USB Type-C e batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida da 66 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. I prezzi sono 699,90 euro (12GB+256GB) e 799,90 euro (16GB+512GB). Fino al 31 marzo è disponibile uno sconto di 100 euro. Ci sono anche bundle con stilo Magic-Pencil 3 e Smart Keyboard.

HONOR MagicBook Pro 14 (2026): specifiche

Il MagicBook Pro 14 (2026) è un notebook con schermo OLED touch da 14,6 pollici (3120×2080 pixel, 120 Hz). Integra il processore Intel Core Ultra 5 338H o Ultra X9 388H, affiancati da 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e NFC, webcam full HD, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, jack audio, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-A e due porte USB Type-C (una Thunderbolt 4).

Il notebook sarà disponibile nel secondo semestre. Il prezzo non è stato comunicato.