Cerchi un tablet per lo streaming? C'è l'offerta su HONOR Pad X9

Ti segnaliamo l’offerta su Amazon che taglia il prezzo di HONOR Pad X9, il tablet perfetto per guardare contenuti in streaming, grazie alla sua diagonale generosa. Integra un pannello progettato appositamente per dare il meglio durante la visione di film, episodi delle serie, show, eventi sportivi e video in generale. Lato software c’è il sistema operativo Android con personalizzazione MagicOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Il design è estremamente sottile: 6,9 millimetri. Il peso è ridotto a 495 grammi.

HONOR Pad X9 è il tablet perfetto per lo streaming

Il principale punto di forza è senza dubbio costituito dall’ampio display FullView da 11,5 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel, frequenza di aggiornamento da 120 Hz, screen-to-body ratio pari all’86% e certificazioni TÜV Rheinland per basse emissioni di luce blu e assenza di sfarfallio. Tra le altre specifiche tecniche figurano il processore Qualcomm Snapdragon 685, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamere posteriore e frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, sei altoparlanti per un’esperienza audio senza compromessi, porta USB-C e batteria da 7.250 mAh per un’autonomia molto elevata. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Non lasciarti sfuggire lo sconto e acquista HONOR Pad X9 al prezzo di soli 149 euro. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti su Amazon è 4,4 stelle su 5. Non ci sono coupon da attivare o codici promozionali da inserire, la riduzione della spesa è del tutto automatica.

È venduto e spedito da Amazon, senza passare da intermediari e con disponibilità immediata: ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratis.