Tablet TECLAST T60: IMPERDIBILE a questo prezzo (-24%)

Il TECLAST T60 è un tablet che si distingue per le sue caratteristiche eccezionali e il design accattivante, ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 24% per un periodo davvero limitato. Questo tablet offre una combinazione di tecnologia avanzata e stile, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e di alta qualità, oggi al prezzo speciale di soli 219,99 euro, anziché 289,99 euro.

Tablet TECLAST T60: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il TECLAST T60 vanta un display da 12 pollici con risoluzione 2K, che garantisce immagini nitide e vivide. La sottile cornice di 6,5 mm e il rapporto schermo/corpo del 92% offrono un’esperienza visiva immersiva, perfetta per il lavoro, l’intrattenimento e il gioco. Con un peso di soli 558 g e uno spessore di 7,8 mm, questo device è estremamente portatile, ideale per l’uso quotidiano. Il corpo unibody in alluminio lavorato a CNC, con una finitura sabbiata raffinata, aggiunge un tocco di eleganza e robustezza al design.

Sotto il cofano, il TECLAST T60 è equipaggiato con un potente chip Unisoc T616, che integra due core Arm Cortex-A75 da 2,0 GHz e sei core AI intelligenti Cortex-A55. Questa configurazione garantisce prestazioni elevate e una gestione efficiente del calore. La batteria da 8000 mAh offre fino a 10 ore di autonomia, consentendo di godere di film, serie TV e musica senza interruzioni. Inoltre, la ricarica rapida USB-PD da 18 W assicura che il tablet sia sempre pronto all’uso.

La memoria del TECLAST T60 è altrettanto impressionante, con 20 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di ROM UFS2.1. È possibile espandere ulteriormente la memoria fino a 4 TB tramite una scheda Micro SD. Il sistema operativo Android 13 offre un’esperienza utente sicura e personalizzabile, con il supporto per app popolari come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e Hulu, grazie alla certificazione Widevine L1.

Il TECLAST T60 supporta la connettività Dual 4G, WiFi a 2,4/5,0 GHz e Bluetooth 5.0, garantendo un accesso rapido e stabile a Internet ovunque tu sia. Le fotocamere ad alta risoluzione, con una frontale da 5 MP e una posteriore da 13 MP, ti permettono di catturare ogni momento con chiarezza.

Infine, il TECLAST T60 è dotato di Android 14, che ottimizza il controllo dei permessi delle app, migliorando la sicurezza e la privacy dei dati. Con una garanzia di 2 anni e un’assistenza clienti disponibile per qualsiasi domanda, questo dispositivo è un’opportunità da non perdere al prezzo ridicolo di soli 219,99 euro.