Affare tablet: Xiaomi Redmi Pad Pro, l'occasione è su eBay

Sul mercato ci sono pochi tablet che possono contare sulla stessa versatilità di Xiaomi Redmi Pad Pro. Oggi lo trovi in forte sconto su eBay. Grazie alla grande diagonale del suo schermo può diventare il miglior alleato per lo streaming dei contenuti multimediali e, al tempo stesso, una valida alternativa al notebook per la produttività in movimento, soprattutto se associato a una tastiera wireless.

L’offerta sul tablet Xiaomi Redmi Pad Pro

Come anticipato, il principale punto di forza è da ricercare nel display da 12,1 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. C’è però di più nella scheda tecnica, a partire dal processore Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. A questo si aggiungono le fotocamere da 8 megapixel (anteriore e posteriore, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, ben quattro altoparlanti con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos e la batteria da 10.000 mAh per un’autonomia elevata (con ricarica rapida da 33 W). Infine, il software: c’è il sistema operativo Android con personalizzazione HyperOS e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Lo puoi acquistare al prezzo di soli 176,40 euro, invece di 329,90 euro come da listino sul sito ufficiale. Il tablet Xiaomi Redmi Pad Pro è subito disponibile, con la possibilità di scegliere la colorazione che preferisci. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il codice promozionale PIT10PERTE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento.

Lo puoi ricevere direttamente a casa tua entro pochi giorni, con la spedizione gratuita via corriere, se lo ordini adesso. A proporre l’offerta è Tech*Store, un venditore professionale con migliaia di feedback positivi all’attivo già ricevuti dai clienti su eBay.