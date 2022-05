Tado°: il termostato smart che prevede i costi in bolletta

Nessuno può oggi sapere che stagione autunno/inverno ci attenderà tra la fine dell’anno e l’inizio del 2023. Non possiamo ancora sapere l’evoluzione degli eventi bellici e quanto l’embargo sul gas potrà incidere sull’Italia. Non possiamo dunque ancora sapere se ci saranno iniziative di austerity, ma una cosa è certa: sarà una stagione complessa e risparmiare sarà importante sia per il bilancio familiare che per gli equilibri geopolitici del Paese. I termostati intelligenti potranno in tal senso aiutare non poco, poiché consentiranno di gestire con massima consapevolezza i consumi e, nel caso in cui i costi del gas dovessero mantenersi alti (o salire ulteriormente, ipotesi assolutamente da non scartare), consentiranno di gestire in modo razionale la temperatura nei propri ambienti.

Tado°: il termostato che tiene d’occhio i costi

I termostati tado° aggiungono un elemento ulteriore a questo tipo di utilità: permetteranno di monitorare in modo diretto i costi in bolletta, potendo così avere piena consapevolezza non soltanto sui consumi, ma anche sui costi correlati. La funzione dedicata, infatti, è pronta ad esordire anche in Italia a partire da oggi:

La funzione di tado° fa parte di Energy Cockpit, la nuova funzione che include le letture dei contatori di energia nei suoi sistemi di controllo intelligente del riscaldamento, permettendo così di verificare velocemente la spesa sui consumi dei caloriferi. La temperatura e le impostazioni dell’app di tado° raccolgono i dati del contatore dell’elettricità o del gas ed elaborati attraverso algoritmi sviluppati appositamente per questa funzionalità. In questo modo, gli utenti di tado° non dovranno più preoccuparsi di quanto sarà alta la loro bolletta del riscaldamento annuale in quanto tado° fornirà una previsione dei costi in bolletta per il mese corrente, elaborata in base ai dati inseriti.

Secondo le valutazioni del gruppo, un termostato di questo tipo è in grado di garantire un risparmio annuo in bolletta pari al 22%: alla luce dei cospicui aumenti prevedibili, poter risparmiare in modo tanto sostanziale sulle bollette è qualcosa che consente di calmierare l’impatto degli eventi sul proprio bilancio annuale, introiettando nell’organizzazione famigliare una maggior intelligenza gestionale ed avendo maggior consapevolezza su cosa si possa fare per ridurre i consumi ottimizzando l’esperienza domestica.

Un termostato intelligente tado° è oggi disponibile per soli 68,50 euro (e può garantire risparmi ben più cospicui). Può essere abbinato ad apposite teste termostatiche intelligenti che permettono di declinare le scelte di riscaldamento stanza per stanza, senza sprechi e senza compromessi che rischiano di pesare sul proprio portafoglio ben più di quanto non si immagini. Un kit base completo è disponibile con uno sconto del 45% a soli 119,99 euro.

Questione di scelte. Questione di intelligenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.