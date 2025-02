Tails 6.12 rilasciato con importanti correzioni a falle di sicurezza

Tails 6.12 è il nuovo aggiornamento di una delle distribuzioni Linux più rinomate per quanto riguarda la privacy e la sicurezza in rete. In questa nuova versione vengono affrontate diverse importanti vulnerabilità di sicurezza scoperte di recente, che vengono rilasciate insieme a una serie di funzionalità aggiuntive.

Tails 6.12: risolte importanti vulnerabilità di sicurezza

Come anche dichiarato dagli sviluppatori, sono state scoperte diverse vulnerabilità durante un audit tenuto da Radically Open Security. Tra queste, era stata scoperta una falla che consentiva agli aggressori di monitorare i circuiti Tor e di modificare le impostazioni di Persistent Storage, ora corretta con Tails 6.12.

Nello specifico, la falla colpiva Onion Circuits e il wrapper del browser Tor, la quale avrebbe potuto consentire attacchi informatici come il dirottamento di un’applicazione e il monitoraggio o la modifica delle connessioni Tor, con la potenzialità di rivelare le identità degli utenti. Gli sviluppatori affermano tuttavia che non vi è alcuna indicazione che queste falle siano state effettivamente sfruttate.

Per quanto riguarda invece Persistent Storage, Tails 6.12 apporta poi miglioramenti alla sicurezza risolvendo un’importante falla che, qualora sfruttata, avrebbe consentito ai malintenzionati che avevano già il controllo su un’applicazione di avere accesso alle impostazioni e modificarle. Con la patch, viene ora assicurato che i dati relativi a Persistent Storage vengano bloccati in modo sicuro, anche in caso di violazione.

Oltre alle correzioni per le falle, la nuova versione aggiunge poi nuove funzionalità, quali un nuovo pulsante per la verifica di aggiornamenti nell’utilità Informazioni su Tails, il quale rende molto più comodo il controllo di nuove versioni, un accesso rapido al terminale tramite la scorciatoia da tastiera Ctrl+Alt+T e aggiornamenti alle applicazioni preinstallate, come Tor Browser 14.0.5 e Thunderbird 128.6, con le ultime patch di sicurezza e ottimizzazioni alle prestazioni.

Tra i problemi noti, Tails 6.12 si occupa anche di risolvere un problema con la crittografia LUKS2, la quale in caso di problemi durante la procedura, presenta ora un messaggio di errore più semplice per l’utente, una modalità isolata per Python allo scopo di ridurre i rischi che script dannosi possano scalare i privilegi e molto altro che è possibile consultare nel dettaglio nella lista dei cambiamenti ufficiale.

Come di consueto, i download sono disponibili nella sezione apposita, mentre chi ha già installato il sistema può ottenere la nuova versione tramite aggiornamento automatico o manuale.