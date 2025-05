Tales of the Underworld, Andor e le altre serie di Star Wars da vedere su Disney+

Il catalogo di contenuti di Disney+ continua a crescere e, in particolare, sono oggi disponibili tante serie ambientate nell’universo di Star Wars, considerando anche le serie animate. Nelle ultime settimane, per i fan della saga sono arrivate alcune novità molto interessanti.

Le serie di Star Wars da guardare su Disney+

Tra le novità più recenti di Disney Plus troviamo Tales of the Underworld. Si tratta di una serie animata, curata da Dave Filoni, che dà spazio ad alcuni dei personaggi più interessanti dell’universo narrativo, come Cad Bane e Asajj Ventress. La serie è composta da 6 episodi, tutti dispositivi sulla piattaforma.

Da segnalare che, nel corso del mese di maggio, si è conclusa la seconda stagione di Andor, con 12 episodi che seguono i 12 episodi della prima stagione. La serie è un prequel del film Rogue One e mostra la nascita della ribellione contro l’Impero.

Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, invece, sono arrivati su Disney Plus gli episodi di Skeleton Crew, una serie inedita che va ad arricchire i contenuti dedicati a Star Wars. La serie segue le avventure di quattro giovani che devono affrontare i pericoli della galassia.

Naturalmente, su Disney Plus è possibile guardare tutti gli altri contenuti legati a Star Wars. Oltre ai film, per quanto riguarda le serie, infatti, troviamo:

The Mandalorian

The Book of Boba Fett

Obi-Wan Kenobi

Ahsoka

The Acolyte

A queste si sommano numerose serie animate come The Clone Wars, Rebels e The Bad Batch. Per tutti i dettagli basta consultare il catalogo di Disney Plus, qui di sotto.