Tanta potenza da mettere in valigia: Mini PC Ryzen 5 al minimo storico

Se stai cercando un Mini PC potente, ma che non costi cifre esorbitanti, oggi abbiamo un’offerta da suggerirti davvero interessante. Si tratta dell’Otazak APC55 con processore Ryzen offerto da Amazon al prezzo più basso di sempre.

Mini PC Otazak APC55: caratteristiche tecniche

Ad equipaggiare il computer ci pensa una CPU AMD Ryzen 5 3550H da 4 core e 8 thread con una frequenza massima di 3,7GHz. A questa si affiancano 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB, naturalmente completamente espandibili. La RAM può essere portata a ben 64GB attraverso una configurazione dual channel. La memoria di massa invece può essere estesa sia sostituendo l’SSD preinstallato con uno fino a 2TB, a cui si può sommare un secondo disco da 2,5 pollici HDD/SSD. Da non trascurare la scheda video integrata AMD Radeon Vega 8 che permette di far girare, con gli inevitabili compromessi, anche i giochi di ultima generazione. Parliamo quindi di una configurazione ad alte prestazioni, ideale per qualsiasi tipo di utilizzo. Adatto al lavoro d’ufficio, per lo studio o anche per l’intrattenimento, l’APC55 possiede abbastanza potenza per gestire tutto in maniera rapida e fluida.

Dal punto di vista della connettività il PC offre un buon ventaglio di possibilità. Le porte USB Type-A sono 5, di cui tre con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, una delle quali frontale. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort, alle quali si somma una sesta porta USB, Type-C in questo caso. Queste permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN per fruire delle massime prestazioni di rete che solo il cavo è in grado di offrire. Chiudono le connessioni wireless con Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2.

