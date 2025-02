Tante offerte Huawei perfette come regali per San Valentino

State cercando il regalo perfetto per il vostro partner da regalare in vista del San Valentino? Questo potrebbe essere l’articolo adatto per voi! Qui sotto troverete tutte le offerte disponibili sul sito Huawei, proprio dedicate a tale ricorrenza. Tra quelle più interessanti troviamo due bundle composti rispettivamente da due smartwatch Huawei Watch GT5 Pro e da due paia di cuffiette Huawei FreeBuds Pro 4. Entrambi i kit sono venduti ad un prezzo davvero vantaggioso. Oltre a quanto appena anticipato, troverete altri modelli di indossabili, tablet e notebook, tutti tutti compatibili con il codice sconto esclusivo per i nostri utenti, ABLSV8. Utilizzatelo durante le fasi d’acquisto per raggiungere il prezzo più basso possibile.

HUAWEI Watch GT 5 Pro – kit San Valentino

Partiamo dal primo boundle di San Valentino relativo al Huawei Watch GT 5 Pro. Con questa offerta speciale vi porterete a casa un Watch GT 5 Pro da 46mm nella colorazione Black ed un Watch GT 5 Pro da 42mm nella bellissima variante White Ceramic Titanium. Watch GT 5 è disponibile in due varianti denominate come standard e Pro. Tutte integrano il sistema TruSense System, tecnologia per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica basata su un sensore aggiornato e algoritmi migliorati che restituiscono risultati più puntuali e rapidi (tra cui frequenza cardiaca, SpO2, respirazione). Garantiscono massima compatibilità con i sistemi operativi iOS e Android, integrato anche il Sunflower Positioning System, preciso sistema di rilevamento GNSS utile per svolgere lo sport senza portarsi dietro lo smartphone e sono caratterizzati da una cassa di dimensioni che variano dai 41 ai 46 mm. La più piccola ha una forma circolare, mentre quella da 46mm è ottagonale con lunetta. Huawei Watch GT 5 vi permette, inoltre, di rispondere ai messaggi ricevuti (SMS, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, ecc), sfruttando la tastiera virtuale e la funzione Text-to-Speech. Entrambe le varianti di smartwatch appartengono alla fascia premium, quindi sono realizzate con materiali pregiati e garantiscono prestazioni sempre elevate e precise.

Aggiungi entrambe i modelli nel carrello (sia il GT 5 pro 46mm Black, sia il GT 5 pro 42mm White Ceramic Titanium). Uno sconto verrà applicato automaticamente nel carrello.

​HUAWEI FreeBuds Pro 4 – kit San Valentino

Passiamo al secondo kit relativo alle HUAWEI FreeBuds Pro 4. Il bundle vi permetterà di acquistarne due paia a soli 311 euro, uno sconto davvero allettante. Cliccate sul banner presente qui sotto.

Aggiungi entrambe le varianti di Freebuds Pro 4 nel carrello. Uno sconto verrà applicato automaticamente.

Le FreeBuds Pro 4 sono state le prime cuffiette a debuttare sotto il marchio Huawei Sound, gatantiscono una trasmissione lossless ad elevata risoluzione ed un sistema True Sound a doppio driver, oltre ad un sistema di riduzione del rumore basato sull’AI in grado di eliminare fino a 100dB. HUAWEI WATCH D2

Tra le qualità che rendono il WATCH D2 uno smartwatch unico nel suo genere, spicca il monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna. Grazie al sistema TruSense, questo dispositivo misura i valori pressori con un sensore di alta precisione, una mini pompa e un cuscinetto gonfiabile integrato. Huawei Watch D2 effettua inoltre il monitoraggio della Fibrillazione Atriale attraverso un sistema ECG avanzato che permette di raccogliere dati in soli 30 secondi con un semplice tocco. Il display è un AMOLED da 1,82 pollici con una luminosità massima di 1500 nit, eccellente la visibilità in esterno e sotto la luce diretta del sole. Con oltre 80 modalità di esercizio, un sistema di posizionamento GNSS ad alta precisione e la compatibilità con iOS e Android, questo smartwatch va oltre il semplice monitoraggio della salute. Offre funzionalità per chiamate Bluetooth, gestione delle notifiche e una serie di strumenti per ottimizzare la routine quotidiana.

HUAWEI Watch FIT 3

Vi proponiamo un altro smartwatch Huawei molto interessante, precisamente il Huawei Watch Fit 3. Si tratta di un indossabile con scocca squadrata realizzata con materiali premium, display AMOLED da 1,82 pollici molto luminoso e con una’interfaccia utente completamente rinnovata, rispetto agli altri modelli della gamma Huawei. Sono presenti anche molte funzionalità professionali dedicate al monitoraggio del sonno, dello sport, della frequenza cardiaca e per il rilevamento dei dati mestruali. L’autonomia può raggiungere i 10 giorni, in base all’utilizzo. E’ disponibile in offerta ad un ottimo prezzo.

HUAWEI MatePad 11.5S

Vi proponiamo anche un tablet, forte del suo ottimo rapporto tra qualità e prezzo: si chiama Matepad 11.5s. Ha un display Paper Mate di nuova generazione con refresh rate a 144 Hz, perfetto per la lettura e capace di proteggere gli occhi durante le lunghe sessioni di studio o lavoro. Sotto allo schermo da 11,5 pollici troviamo anche una batteria da 8.800 mAh capace di garantire una autonomia davvero top. Il design risulta essere elegante e curato nei dettagli, le dimensioni e il peso ben ottimizzati. Non è assolutamente da sottovalutare anche il software, ricco di app sviluppate appositamente da Huawei e volte a garantire prestazioni sempre al top.

HUAWEI FreeClip

Torniamo per un attimo sugli indossabili con le innovative e super comode Huawei FreeClip con custodia dotata di ricarica wireless. Esse hanno un design davvero particolare e unico nel loro genere, garantiscono fino a 36 ore di utilizzo, sono certificate IP54 e integrano tanta tecnologia sia hardware, sia software. In offerta troverete la colorazione più recente e accattivante, ossia la Rose Gold.

HUAWEI MateBook D14 2024

L’ultimo prodotto che vi consigliamo tra quelli proposti in sconto è un notebook, il Matebook D14 del 2024 nella variante base mossa dal processore Intel Core i5 di 12° generazione e 512GB di memoria SSD. Il display, come potrete intuire, è da 14 pollici, mentre la RAM arriva fino a 16GB. Le dimensioni, come da tradizione Huawei, sono super ottimizzate, il design curato e l’autonomia sopra la media della categoria.

Per scoprire queste ed il resto delle altre offerte Huawei, vi basterà cliccare sui link e banner presenti all’interno di questo articolo.