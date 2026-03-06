 Tanti 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: è il momento di scegliere Kena
Con Kena Mobile è possibile accedere a tante offerte 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese, scopri qui le promo di marzo 2026.
Telecomunicazioni 5g
Kena Mobile è l’operatore giusto per attivare un’offerta 5G con tanti Giga e un prezzo contenuto. L’operatore virtuale di TIM, infatti, mette a disposizione dei nuovi utenti diverse opzioni con prezzi da 5,99 euro al mese. Tutte le promo sono disponibili tramite il sito ufficiale di Kena, con possibilità di richiedere anche una eSIM.

Le offerte Kena da attivare oggi

Per chi passa a Kena ci sono diverse opzioni da considerare. Richiedendo un nuovo numero oppure con portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali (come CoopVoce e PosteMobile) è possibile scegliere le seguenti offerte:

  • minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un canone di 5,99 euro al mese; non disponibile con portabilità da Fastweb e PosteMobile
  • minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G con un canone di 7,99 euro al mese;
  • minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G con un canone di 9,99 euro al mese;
  • minuti illimitati, 200 SMS e 600 GB in 4G e 5G con un canone di 11,99 euro al mese; solo per chi richiede un nuovo numero
  • minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al mese con un canone di 29,99 euro per 6 mesi;

Con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile, invece, è disponibile la seguente offerta:

  • minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un canone di 11,99 euro al mese;

Tutte le promozioni sono disponibili tramite attivazione online, con possibilità anche di richiedere una eSIM, in sostituzione di una SIM card tradizionale. Da segnalare che il prezzo è fisso e che tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile.  Per accedere alle promo basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere l’offerta giusta da attivare in base alle proprie necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 mar 2026

Davide Raia
6 mar 2026
