Tanti 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: è il momento di scegliere Kena

Kena Mobile è l’operatore giusto per attivare un’offerta 5G con tanti Giga e un prezzo contenuto. L’operatore virtuale di TIM, infatti, mette a disposizione dei nuovi utenti diverse opzioni con prezzi da 5,99 euro al mese. Tutte le promo sono disponibili tramite il sito ufficiale di Kena, con possibilità di richiedere anche una eSIM.

Le offerte Kena da attivare oggi

Per chi passa a Kena ci sono diverse opzioni da considerare. Richiedendo un nuovo numero oppure con portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali (come CoopVoce e PosteMobile) è possibile scegliere le seguenti offerte:

minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un canone di 5,99 euro al mese ; non disponibile con portabilità da Fastweb e PosteMobile

con un canone di ; non disponibile con portabilità da Fastweb e PosteMobile minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G con un canone di 7,99 euro al mese ;

con un canone di ; minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G con un canone di 9,99 euro al mese ;

con un canone di ; minuti illimitati, 200 SMS e 600 GB in 4G e 5G con un canone di 11,99 euro al mese ; solo per chi richiede un nuovo numero

con un canone di ; solo per chi richiede un nuovo numero minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al mese con un canone di 29,99 euro per 6 mesi;

Con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile, invece, è disponibile la seguente offerta:

minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un canone di 11,99 euro al mese;

Tutte le promozioni sono disponibili tramite attivazione online, con possibilità anche di richiedere una eSIM, in sostituzione di una SIM card tradizionale. Da segnalare che il prezzo è fisso e che tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile. Per accedere alle promo basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere l’offerta giusta da attivare in base alle proprie necessità.