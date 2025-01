Tanti Giga e 5G incluso nel prezzo: ecco l’offerta Iliad per il 2025

Tra gli operatori di telefonia mobile Iliad è sicuramente uno di quelli che propone un’offerta completa e competitiva. Quella attiva in questi giorni si contraddistingue per la presenza di tanti Giga, SMS e minuti illimitati e con la tecnologia 5G inclusa senza ulteriori costi aggiuntivi. Attiva ora Iliad FLASH 210 a soli 9,99€ al mese per sempre.

Perché passare a Iliad FLASH 210

L’offerta Iliad FLASH 210 prevede 210 GB di traffico dati, SMS e minuti illimitati e il 5G incluso nel canone di 9,99€ al mese. Canone che non cambia con il passare del tempo garantendo trasparenza e convenienza. Tra i motivi per cui scegliere l’offerta mobile di Iliad c’è anche la qualità della rete che con il 5G raggiunge livelli di stabilità e velocità ancora migliori per un’esperienza di navigazione particolarmente soddisfacente.

L’offerta Iliad FLASH 210 include anche il servizio Mi richiami, l’hotspot con il quale utilizzare i Giga, la segreteria telefonica, la tecnologia VoLTE e la possibilità di mantenere il proprio numero di telefono richiedendo la portabilità al vecchio operatore. Nelle zone non raggiunte dal 5G la rete Iliad offre la navigazione in 4G/4G+ per una navigazione sempre veloce.

L’attivazione è semplice e può avvenire direttamente online con la possibilità di accedere anche a 13 GB extra per la navigazione in Europa e ai minuti illimitati in oltre 60 destinazioni estere. Tutto in un’unica offerta con la quale dimenticare i problemi di copertura, la scarsa qualità del segnale, le difficoltà nella connessione e il fastidio di costi aggiuntivi o delle offerte che cambiano nel corso del tempo.

L’offerta FLASH 210 di Iliad è attiva fino alle ore 17 del 16 gennaio 2025; attivala ora per garantirti per sempre una grande quantità di Giga in 5G, SMS e minuti illimitati per un’esperienza di mobilità all’insegna della velocità e della convenienza.