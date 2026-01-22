Tanti Giga in 5G con un costo ridotto al minimo: Kena è l'operatore da scegliere

Per attivare una nuova tariffa con tanti Giga in 5G spendendo poco, in questo momento, la soluzione giusta è rappresentata da Kena Mobile che mette a disposizione diverse offerte con costi a partire da 5,99 euro al mese. Tutte le promo, disponibili anche richiedendo una eSIM, sono attivabili tramite il sito ufficiale di Kena, che può essere raggiunto premendo sul box qui di sotto.
Le offerte di Kena Mobile
Con Kena Mobile è possibile scegliere tra tre gruppi di offerte, in base alle modalità di attivazione:
- portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, 1 Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobile, Dimensione, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu
- portabilità da TIM, WINDTRE, Very Mobile e Vodafone
- richiesta di un nuovo numero di cellulare
Per quanto riguarda le offerte per clienti Iliad, Fastweb e operatori virtuali selezionati, le opzioni disponibili in questo momento sono le seguenti:
- minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 5G al costo di 5,99 €/mese
- minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 5G al costo di 7,99 €/mese
- minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 5G al costo di 9,99 €/mese
- minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G al mese al costo di 29,99 €/6 mesi
Per i clienti Vodafone, WINDTRE, TIM e Very Mobile, invece, in questo momento è disponibile un’unica offerta:
- minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 5G al costo di 11,99 €/mese
Più ricco il catalogo di offerte disponibili con la richiesta di un nuovo numero. Ecco le promo:
- minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 5G al costo di 5,99 €/mese
- minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 5G al costo di 7,99 €/mese
- minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 5G al costo di 9,99 €/mese
- minuti illimitati, 200 SMS e 600 GB in 5G al costo di 11,99 €/mese
- minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G al mese al costo di 29,99 €/6 mesi
Per scoprire tutte le offerte e attivare la promo desiderata basta premere sul box qui di sotto.