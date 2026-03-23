Tanti Giga in 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promo

Tanti Giga in 5G con un costo ridotto, senza vincoli e brutte sorprese. Questi sono i motivi per cui, in questo momento, scegliere Kena come operatore di telefonia mobile può rappresentare l’opzione giusta.

Le offerte Kena di marzo 2026 includono diverse opzioni tra cui scegliere, con costi a partire da 5,99 euro al mese e con la possibilità di sfruttare la rete TIM per navigare in mobilità.

Tutte le promo sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Kena, qui di sotto. C’è anche la possibilità di richiedere una eSIM, in sostituzione della SIM Card tradizionale.

Quale offerta Kena scegliere oggi?

Kena presenta diverse offerte da tenere d’occhio. Tutte le proposte includono minuti illimitati, 200 SMS e Giga in 5G su rete TIM, con velocità massima di 250 Mbps.

Le più interessanti sono quelle riservate ai clienti Iliad, Fastweb e di alcuni operatori virtuali, come PosteMobile oppure CoopVoce. Le stesse offerte sono valide anche richiedendo un nuovo numero.

Tra le promozioni in corso troviamo:

300 GB in 4G e 5G con un canone di 5,99 euro al mese ; non disponibile con portabilità da Fastweb e PosteMobile

con un canone di ; non disponibile con portabilità da Fastweb e PosteMobile 350 GB in 4G e 5G con un canone di 7,99 euro al mese ;

con un canone di ; 450 GB in 4G e 5G con un canone di 9,99 euro al mese ;

con un canone di ; 600 GB in 4G e 5G con un canone di 11,99 euro al mese ; solo per chi richiede un nuovo numero

con un canone di ; solo per chi richiede un nuovo numero 200 GB in 4G e 5G al mese con un canone di 29,99 euro per 6 mesi;

Da segnalare anche le offerte disponibili con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile:

300 GB in 4G e 5G con un canone di 11,99 euro al mese;

Per scegliere e attivare le promo Kena basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione guidata.