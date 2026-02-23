Tanti Giga in 5G su rete TIM con un prezzo super low cost: ecco come fare

Kena è l’opzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un’offerta 5G con tanti Giga e un costo ridotto. La gamma di offerte dell’operatore virtuale di TIM propone soluzioni di vario tipo, con prezzi da 5,99 euro al mese. Tutte le offerte sono attivabili direttamente online, accedendo al sito ufficiale di Kena, con possibilità di richiedere anche una eSIM.

Passa a Kena: ecco le offerte da attivare oggi

La gamma di offerte Kena include tante promozioni molto interessanti con la possibilità di sfruttare la rete 5G di TIM, con velocità massima di 250 Mbps.

L’elenco delle promozioni attivabili oggi è il seguente:

minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un canone di 5,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad e da operatori virtuali selezionati (come CoopVoce) oltre che per chi richiede un nuovo numero

con un canone di ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad e da operatori virtuali selezionati (come CoopVoce) oltre che per chi richiede un nuovo numero minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G con un canone di 7,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da operatori virtuali selezionati (come CoopVoce e PosteMobile) oltre che per chi richiede un nuovo numero

con un canone di ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da operatori virtuali selezionati (come CoopVoce e PosteMobile) oltre che per chi richiede un nuovo numero minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G con un canone di 9,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da operatori virtuali selezionati (come CoopVoce e PosteMobile) oltre che per chi richiede un nuovo numero

con un canone di ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da operatori virtuali selezionati (come CoopVoce e PosteMobile) oltre che per chi richiede un nuovo numero minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un canone di 11,99 euro al mese ; solo con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile

con un canone di ; solo con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile minuti illimitati, 200 SMS e 600 GB in 4G e 5G con un canone di 11,99 euro al mese ; solo per chi richiede un nuovo numero

con un canone di ; solo per chi richiede un nuovo numero minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al mese con un canone di 29,99 euro per 6 mesi; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da operatori virtuali selezionati (come CoopVoce e PosteMobile) oltre che per chi richiede un nuovo numero

Per accedere alle promo di Kena basta premere sul banner riportato qui di sotto.