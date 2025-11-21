 Tantissime idee regalo LEGO su eBay a prezzi sbriciolati
Tantissime idee regalo LEGO su eBay sono in offerta a prezzi sbriciolati: sfrutta le promozioni e il coupon per risparmiare senza rinunce.
Tecnologia
Scopri le tantissime idee regalo LEGO in offerta a prezzi sbriciolati su eBay. Sfrutta le promozioni, alcune anche con coupon NOVEMBRE25, per risparmiare sui tuoi acquisti e soddisfare la tua voglia di collezione o fare un’ottima idea regalo per chi ami.

LEGO City 60400 Go-Kart e Piloti a soli 11,90 euro!

LEGO City 60400 Go-Kart e Piloti Mini Go Kart da Corsa con 2 Minifigure di Pilot

11,90
Vedi l’offerta

LEGO Friends 42665 Il Parco Giochi dei Cuccioli a soli 12,90 euro!

LEGO Friends 42665 Il Parco Giochi dei Cuccioli con un Parco con Scivolo 2 Minif

12,90
Vedi l’offerta

LEGO Marvel Polybag a soli 5,75 euro!

LEGO Marvel - Polybag 30707 Rapina al museo di Venom

5,75
Vedi l’offerta

LEGO Botanicals Fiori di campo a soli 5,75 euro!

LEGO Botanicals 30701 Fiori di campo

5,75
Vedi l’offerta

LEGO STAR WARS MICROFIGHTER Y-WIN DI CAPTAIN REX a soli 18,17 euro con il coupon NOVMBRE25!

LEGO BOTANICAL 40725 – FIORI DI CILIEGIO a soli 19,79 euro con il coupon NOVMBRE25!

LEGO DC SUPER HEROES 76301 – BATMAN E BATMOBILE a soli 21,59 euro con il coupon NOVMBRE25!

LEGO Star Wars 75412 Battle Pack Death Trooper e Night Trooper a soli 23 euro!

LEGOStar Wars 75412 Battle Pack Death Trooper e Night Trooper

23,00
Vedi l’offerta

LEGO SPEED CHAMPIONS MONOPOSTO DA CORSA MCLAREN FORMULA 1 a soli 29 euro con il coupon NOVMBRE25!

LEGO SPEED CHAMPIONS 76919 - MONOPOSTO DA CORSA MCLAREN FORMULA 1 2023

32,290,00€-10%
Vedi l’offerta

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 nov 2025
