Tanto spazio a metà prezzo con la pendrive USB-C da 256GB

Se stai cercando una chiavetta USB capiente, economica e versatile, abbiamo un’ottima offerta da suggerirti. Si tratta della pendrive USB 256GB THKailar 2 in 1 da , un accessorio dalla grande capienza e dalle buone prestazioni, proposto oggi da Amazon con uno sconto del 50%.

Pendrive THKailar 2 in 1 Type-C 256GB: caratteristiche tecniche

La pendrive ha un design piuttosto particolare, con un guscio ibrido realizzato in plastica e metallo. Ottima la dotazione di due coperchi, che proteggono entrambe le interfacce durante il trasporto. Si tratta di una feature da non sottovalutare, considerando che la maggior parte propongono un coperchio girevole che ne lascia una scoperta. La capienza, come anticipato, è di ben 256GB, sufficiente a contenere un’enorme quantità di dati. Si tratta, infatti, di un ottimo alleato per effettuare rapidamente e in maniera pratica il backup dei file da dispositivi mobili come smartphone o tablet. Naturalmente l’interfaccia Type-C è indispensabile anche per la connessione ai MacBook di casa Apple.

Buone le velocità di trasferimento grazie all’interfaccia USB 3.0, nettamente superiore alle tradizionali pendrive USB 2.0. L’interfaccia Type-A, come di consueto, è retrocompatibile con lo standard precedente, tuttavia rinunciando a parte della velocità offerta dalla chiavetta. Infine si tratta di un dispositivo plug and play, non c’è bisogno di installare driver o software di terze parti, sarà immediatamente pronta all’uso. In breve, un comodo dispositivo da avere sempre con sé, soprattutto se sei un appassionato di fotografia e tendi a riempire velocemente lo spazio di archiviazione dello smartphone.

Grazie ad uno sconto del 49%, la chiavetta è acquistabile su Amazon sostanzialmente a metà prezzo, per soli 25,49 euro.