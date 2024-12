Tapo C200 a -50%: l'offerta smart home migliore del Cyber Monday

Un occhio sempre attento: così TP-Link descrive Tapo C200, la telecamera per la videosorveglianza della casa oggi a metà prezzo su Amazon, in occasione del Cyber Monday. Adatta agli ambienti interni dell’abitazione, è dotata di connettività Wi-Fi, visione notturna e slot per microSD fino a 128 GB su cui salvare le registrazioni in locale. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 50% e mettila subito nel carrello.

Casa al sicuro con Tapo C200: è in sconto a metà prezzo

Rileva i movimenti grazie a un sensore in alta definizione e li segnala in tempo reale sullo smartphone, attraverso l’invio di notifiche, così da poter controllare via applicazione che tutto sia nella norma. Inoltre, il design è studiato in modo da poter ruotare di 360 gradi in orizzontale, mentre l’audio bidirezionale consente di parlare anche da remoto, ovunque ci si trovi. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Promossa da un voto medio molto alto (4,6/5) assegnato da oltre 128.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce la telecamera Tapo C200 di TP-Link per la videosorveglianza indoor della casa è in sconto del 50% e la puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro come da listino ufficiale. Se la ordini subito arriverà da te in pochi giorni, con la spedizione gratis se hai un abbonamento Prime attivo.

Il Cyber Monday di oggi segna la fine della Settimana del Black Friday, un’opportunità unica per risparmiare sui tuoi acquisti hi-tech. Scopri le offerte migliori su amazon.it/blackfriday. Per approfittarne avrai tempo fino a mezzanotte.