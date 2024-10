Tapo C200 Telecamera WiFi FHD, sconto del 50% per la tua sicurezza

Una telecamera WiFi da interno con risoluzione avanzata e funzioni intelligenti. Tapo C200 basta per tutto il tuo appartamento e ti tiene aggiornato su ciò che accade anche quando sei lontano. Il Full HD ti permette di non perdere un singolo dettaglio, persino di notte. Vista la promozione della Festa delle Offerte Prime 2024, collegati ora e approfitta del 50% di sconto. Su Amazon la paghi appena 19,85€, la tua sicurezza vale molto di più.

Tapo C200 per una casa sempre sicura: facile da usare e montare

Scegli dove metterla, scarica l’applicazione sullo smartphone e Tapo C200 entra immediatamente in funzione. Nel giro di due minuti hai dotato il tuo appartamento di un sistema di sorveglianza che funziona alla grande e ti tiene sempre aggiornato su ciò che accade.

Con l’applicazione sul tuo smartphone e la compatibilità sia con Google che Alexa la gestione è semplicissima e varia per non avere problemi sotto nessun punto di vista. Ma detto questo, preoccupiamoci delle caratteristiche salienti di questa telecamera WiFi da interno.

Con obiettivo FHD riprende ogni dettaglio senza problemi. Al suo interno è presente la visione notturna per essere tutelati anche di notte o quando la luce è scarsa. Tra le altre funzioni ci sono la rilevazione del movimento e l’audio bidirezionale così da non farti mancare niente.

La comodità più grande? La telecamera ruota di 360° su sé stessa per tenere sotto controllo anche più ambienti.

Festa delle Offerte Prime 2024: non perdere lo sconto

Il ribasso del 50% grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 non è da sottovalutare. Se vuoi acquistare una telecamera WiFi da interno come Tapo C200 non perdere tempo ma anzi, collegati su Amazon e acquistala con 19€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.