Tapo C216: telecamera esterno 2K 4in1 a prezzo shock

Ci sono tante telecamere da esterno sul mercato. Tuttavia se vuoi mantenere la tua casa sicura, punta a un modello che include al suo interno tutte le funzioni più importanti. La nuovissima Tapo C216 è l’esempio perfetto visto che non solo è completa ma anche economica. Installarla è facilissimo ma prima, però, mettila nel carrello con soli 34,99 euro su Amazon con uno sconto del 30% che la rende un affare.

Tapo C216 è una nuova uscita del brand. È stata progettata appositamente per l’esterno e rende la tua casa un posto sicuro e monitorato 24/7 con tecnologie di ultima generazione. È piccola e ideale sia da fissare al muro che da tenere su una superficie piana (in questo modo la puoi usare anche per l’interno) oltre che rapida da installare. Infatti non occorre chiamare qualche specialista, puoi farlo da solo con un piccolo lavoro fai da te. Detto ciò, la telecamera ha un obiettivo da 3MP che riprende la zona designata in qualità 2K senza tralasciare alcun dettaglio. La sua potenza la ritrovi nella rotazione a 360° con cui monitori tutto ciò che si trova nelle sue vicinanze per amplificare la sicurezza.

Ma tutte le sue caratteristiche più interessanti devono venire ancora a galla. Sai, la telecamera è dotata di visione notturna a colori per un monitoraggio che non conosce limiti. Quando sei fuori attiva la rilevazione del movimento con cui ogni spostamento viene tracciato e analizzato grazie all’AI. Se c’è qualcosa che non quadra, una notifica push ti avvisa istantaneamente, scatta l’allarme sia sonoro che luminoso e la tua casa rimane al sicuro. Se invece conosci chi si è introdotto, puoi comunicare a distanza sfruttando l’audio bidirezionale. Con slot per microSD fino a 512GB registra ogni video e visionalo quando ne hai esigenza.

La sicurezza è davvero avanzata. Non perdere l’occasione di acquistare Tapo C216 a soli 34,99 euro su Amazon con lo sconto del 30% disponibile in questo momento.