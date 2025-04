Tapo L530E sono le 4 lampadine smart che rivoluzionano casa: scontone

4 lampadine LED Smart con cui dare un tocco di colore e soprattutto rendere l’illuminazione smart in casa. Sono Le Tapo L530E, impossibile non conoscerle. Facilissime da utilizzare e da installare, dopotutto ti basta avere a portata di mano lo smartphone con la sua app oppure usare un comando vocale. Attacco E27 e risparmio energetico in bolletta, come dirgli di no? A soli 29,99€ su Amazon diventano tue con un click ma solo se approfitti dello sconto del 19% ora in corso. Non perdere tempo e aggiungile al tuo carrello.

Lampadine LED Smart Tapo L530E: si utilizzano così

Le lampadine LED smart di TP Link sono le migliori che potresti scegliere. Il modello Tapo L530E sono complete sotto tutti i punti di vista e non solo ti consentono di automatizzare la luce in casa, ma rendono anche la tua abitazione originale potendo creare giochi di luce unici nel loro genere. Sono tutte dotate di attacco E27 per montarle sia su lampadari che lampade da tavolo. In confezione sono 4 e non richiedono alcun hub per funzionare. Infatti l’installazione è una delle cose più semplici a te richieste visto che le avviti, scarichi l’applicazione sul tuo smartphone ed il gioco è fatto. Sono compatibili anche con Amazon Alexa e Google Assistant per poterle gestire con la voce laddove necessario.

Dimmerabili per poter scegliere un’intensità di luce a tua scelta così come multicolor. Opta per uno tra i 16 milioni di colori disponibili in app e creare una situazione originale e creativa. Inutile dirti che puoi anche automatizzarle ossia creare delle routine attraverso cui trovarle accese o spente in determinati orari senza che tu debba far altro.

Con questa offerta troppo interessante, non perdere lo sconto del 19% su Amazon e collegati per acquistare le tue 4 lampadine LED smart Tapo L530E a soli 29,99€ con un click.