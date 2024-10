Tapo P105 è la presa che con 10€ fa diventare qualunque prodotto smart

Semplice da usare e comodissima se vuoi rendere la tua casa smart. Tapo P105 è una presa che alla vista sembra normale ma in realtà è un concentrato di tecnologie. La colleghi all’app sul tuo smartphone, la gestisci con gli assistenti vocali e rende qualunque prodotto di ultima generazione. Puoi acquistarla a soli 10,99€ su Amazon, tutto merito dello sconto del 31% quindi non perderlo ma aggiungila subito al carrello.

Tapo P105, perché acquistare la presa smart?

Tapo P105 è uno dei migliori prodotti sul mercato. A prezzo contenuto ti permette di connettere la tua casa in modo semplice e istantaneo offrendoti anche funzioni aggiuntive. La usi in abbinamento a qualunque prodotto e elettrodomestico convertendo, quest’ultimo, a un dispositivo di ultima generazione. Introducendola in casa, infatti, aggiunge la componente smart ai tuoi elettrodomestici.

Connettila all’applicazione che scarichi sul tuo smartphone Android o iOS e agli assistenti vocali come Amazon Alexa o Google Assistant se li possiedi. In questo modo sblocchi le funzioni di :

accensione e spegnimento dei dispositivi da remoto ;

; accensione e spegnimento dei dispositivi con comandi vocali ;

; programmazione con routine dei dispositivi;

con routine dei dispositivi; timer di accensione e spegnimento;

di accensione e spegnimento; modalità assenza che simula la tua presenza in casa accendendo e spegnendo i prodotti in modo random.

La presa è italiana con adattatore schuko integrato e supporta una potenza fino a 2300W per essere abbinata a qualunque genere di elettrodomestico, anche di grossa portata. Al suo interno, ovviamente, integra dei sistemi di sicurezza.

A soli 10,99€ su Amazon, la Tapo P105 è la presa smart da non lasciarsi scappare. Apri la pagina e aggiungila al carrello per approfittare dello sconto del 31% con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.