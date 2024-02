Tappetino mouse da gaming XXL in SUPER OFFERTA LAMPO su Amazon

Migliora la tua postazione da gioco con questo fantastico tappetino per mouse da gaming in formato XXL che oggi puoi acquistare in offerta lampo su Amazon a circa 16 euro. Impermeabile, con illuminazione RGB integrata e grande abbastanza da ospitare sia mouse che tastiera è perfetto per rendere il tuo spazio da gioco più personalizzato.

Tappetino per mouse da gaming XXL in offerta: le caratteristiche

Il tappetino, come ti dicevamo, è dotato di 11 effetti di illuminazione: puoi personalizzare la tua area di gioco con 7 colori statici e 4 modalità dinamiche, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente durante le tue sessioni di gioco notturne.

Con una generosa dimensione di 900 x 400 x 4 mm hai tutto lo spazio che serve sia per il mouse che per la tastiera permettendoti di muoverti liberamente senza limitazioni. Inoltre, c’è spazio extra per il tuo telefono, la tazza e i libri, mantenendo tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

La base in gomma naturale assicura la stabilità durante il gioco, mantenendo il tappetino saldamente in posizione senza scivolare. La superficie in tessuto impermeabile consente movimenti fluidi e precisi del mouse, mentre lo protegge da eventuali versamenti accidentali.

Per soli 16 euro non vale neanche la pena pensarci: approfitta subito di questa offerta lampo prima che finisca.

