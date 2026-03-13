 Tariffe telefoniche: +60€ anno, ecco come evitare i rincari
La promessa di iliad, una tariffa è per sempre: evita i rincari su mobile e linea fissa per la casa, mettiti al riparo da brutte sorprese.
Telecomunicazioni
Nel periodo in cui tutto aumenta, da luce e gas a benzina e diesel, il rischio è concreto anche per le bollette telefoniche. C’è la possibilità di trovarsi a dover fare i conti con rincari fino a 60 euro all’anno tra le utenze del cellulare e quelle della rete fissa per la casa. La soluzione? È la promessa Per Sempre che accompagna le offerte mobile e fibra di iliad, mettendo al riparo dagli incrementi che gli altri operatori sono soliti introdurre con una certa regolarità.

Un’offerta è Per Sempre: la promessa di iliad

È un impegno a non alzare le tariffe dopo la sottoscrizione del contratto, una questione di fiducia nel rapporto tra fornitore e cliente. Ad esempio, GIGA 150 rimarrà a 7,99 euro al mese con 150 GB di traffico dati, SMS e minuti illimitati oltre a 12 GB extra per navigare in Europa mentre viaggi. E lo stesso vale per la fibra super veloce fino a 5 Gbit/s con iliadbox inclusa, a 22,99 euro al mese. Scopri di più visitando le pagine del sito ufficiale.

L'offerta mobile iliad GIGA 150

Ti consigliamo di dare uno sguardo a tutte le offerte di iliad, ce ne sono alcune studiate su misura per utilizzi specifici, accomunate dalla promessa Per Sempre. Ad esempio quella DATI 350 per chi ha bisogno solo di navigare e non di chiamare (perfetta per dispositivi come i tablet), VOCE per chi al contrario non ha bisogno di essere online oppure DOMOTICA per collegare a internet le apparecchiature della smart home.

E a proposito della fibra, quella dell’operatore è stata premiata da nPerf come la più veloce d’Italia nel 2025. Aggiungiamo infine che ogni cosa è a portata di tap, grazie all’applicazione mobile che consente di controllare ogni dettaglio dell’abbonamento: dal profilo al traffico residuo.

Pubblicato il 13 mar 2026

Davide Tommasi
13 mar 2026
