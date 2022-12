Tariffe Vodafone fisso e mobile, attivandole insieme si risparmia

Tariffe Vodafone fisso e mobile all’insegna del risparmio se vengono attivate insieme. Come? Chiunque intenda passare a Vodafone sulla linea fissa, per ottenere lo sconto deve essere anche cliente mobile dell’operatore rosso.

Quindi, chi già lo è parte avvantaggiato, invece chi non lo è deve prima passare a Vodafone mobile. Stiamo parlando di pagare 5 euro in meno sul costo mensile del servizio di fibra ottica.

Tariffe Vodafone fisso e mobile insieme: ecco il costo del fisso

Attivando insieme le tariffe Vodafone fisso e mobile, invece di pagare per la linea fissa 27,90 euro al mese si pagheranno 22,90 euro, con tutto incluso ovviamente.

Si tratta di Vodafone Internet Unlimited, che offre quanto segue:

internet illimitato fino a 2,5 GBPS in FTTH sulla GigaNetwork Fibra;

in FTTH sulla GigaNetwork Fibra; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali se l’offerta viene attivata online;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali se l’offerta viene attivata online; modem in comodato d’uso gratuito ;

; costi di attivazione e di spedizione modem gratuiti.

Per attivare questa offerta basta accedere a questa pagina.

La velocità di navigazione massima può essere raggiunta nel caso di collegamento FTTH tramite il modem Wi-Fi 6 fornito dall’operatore.

Nell’offerta è incluso il Wi-Fi Optimizer, un software intelligente in grado di ottimizzare la connessione dei vari dispositivi.

Come dicevamo, coloro che sono o intendono diventare clienti mobile di Vodafone, il costo dell’offerta sulla linea fissa passerà da 27,90 euro a 22,90 euro al mese.

Non sono previsti vincoli di permanenza, poiché si può recedere dal servizio in qualsiasi momento. È necessario soltanto restituire la Vodafone Station entro giorni partendo dalla data di disattivazione della linea.

Per quanto riguarda le tariffe mobile di Vodafone, molto conveniente è quella a 7,99 euro al mese con 150 GB di traffico dati in 5G. Questa offerta è riservata a coloro che provengono da operatori virtuali come Iliad.

Le tariffe sono di due tipologie: Bronze Plus e Silver, con una promozione per il primo mese di attivazione che prevede uno sconto di 5 euro e altri vantaggi.

