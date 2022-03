Taser alla polizia: da oggi in tutta Italia

Il personale di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza è da oggi dotato di taser. Ne abbiamo scritto su queste pagine nel settembre 2018, al via della sperimentazione sul territorio. Torniamo a farlo oggi, con la pistola elettrica che fa il suo debutto nelle strade di tutta Italia.

Sono in totale 4.482 quelle distribuite agli operatori, al termine di un ciclo di formazione specifica. Interessate al momento 18 città ovvero Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli,Reggio Calabria, Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova. Ne arriveranno altre in tutto il paese, a partire dal mese di maggio.

L’impiego del taser da parte delle Forze di Polizia avviene nel rispetto delle condizioni di sicurezza tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale . L’obiettivo dichiarato è quello di salvaguardare l’incolumità del personale. Queste le parole di Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno.

L’utilizzazione dell’arma a impulsi elettrici da parte degli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in 18 città italiane, costituisce un passo importante per ridurre i rischi per l’incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. Grazie all’adozione del dispositivo, le Forze di Polizia saranno in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo.