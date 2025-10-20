Tastiera Bluetooth Logitech Pebble Keys 2 con meno di 30€ su Amazon

Crea la tua postazione multidispositivo wireless senza cavi e super ordinata per lavorare e divertirti grazie alla Tastiera Bluetooth Logitech Pebble Keys 2. Questo gioiellino dal design moderno è in offerta speciale su Amazon a meno di 30 euro! Si tratta di un’occasione decisamente interessante, da prendere subito al volo. Mettila in carrello a soli 29,99 euro, invece di 45,99 euro!

Nell’elegante e pratica colorazione bianca, è perfetta per qualsiasi postazione e arredamento. Occupa pochissimo spazio, grazie al suo design compatto. Tuttavia, offre una digitazione super confortevole grazie alle dimensioni e alla distanza dei tasti. Dotata di tecnologia Easy-Switch, ti permette di passare da un dispositivo all’altro premendo semplicemente 3 tasti, uno per ogni dispositivo.

Questa tastiera è anche dotata di tasti di scelta rapida personalizzabili per una navigazione ancora più pratica e veloce quando lavori o passi il tuo tempo davanti al computer. Compatibile con molti sistema operativi, la puoi connettere a Windows, macOS, iPadOS, Android e ChromeOS.

Tastiera Bluetooth Logitech Pebble Keys 2: design sottile, tecnologia intelligente e tanta autonomia

La Tastiera Bluetooth Logitech Pebble Keys 2 ha un design sottile incredibilmente pratico. Non solo occupa pochissimo spazio, ma assicura un comfort incredibile quando devi scrivere, anche per molto tempo. Inoltre, è perfetta in mobilità. Portala sempre con te grazie alla sua leggerezza e resistenza. In un attimo è subito pronta a lavorare per te. Ordinala adesso in offerta a meno di 30 euro su Amazon.

Progettata per distinguersi, è super pratica e giovane, perfetta per te che cerchi la qualità senza rinunciare al risparmio. Assicurati un flusso di lavoro semplificato su più dispositivi. Passa da un dispositivo all’altro semplicemente premendo i tasti Easy-Switch. Inoltre, questa tastiera ha una digitazione silenziosa. I tasti rotondi e silenziati, con profilo ribassato rispondono immediatamente.

Regalati un’esperienza di digitazione simile a quella di un laptop premium. Ordina ora la Pebble Keys 2 a soli 29,99 euro, invece di 45,99 euro! La trovi solo su Amazon.