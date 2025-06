Tastiera bluetooth Logitech universale e portatile in super sconto Amazon (-58%)

L’elegantissima, sottile e leggera tastiera bluetooth Logitech Keys-To-Go, pensata per essere collegata al volo a qualsiasi dispositivo, dal PC agli smartphone fino alle smart TV, è disponibile in offerta su Amazon al super prezzo di soli 29,99 euro invece di 71,99 nella carinissima colorazione rosa.

Questa tastiera è dunque studiata per essere portata con te tutto il giorno, pronta da collegare al volo ai tuoi dispositivi in modo da poter lavorare o studiare dove preferisci. Include un rivestimento che la protegge da briciole, schizzi e da qualsiasi altra cosa rischieresti di rovesciarci sopra e puoi pulirla in caso in pochi secondi.

Come detto, è universalmente compatibile con qualsiasi dispositivo bluetooth, compresi gli Apple come iPhone e iPad, con tanto di comodo supporto per il telefono. Tasti comodi e morbidi permettono di avere una digitazione silenziosa come quella di un PC portatile, mentre sono presenti anche dei tasti a scelta rapida per la gestione di diverse funzioni, da quelle multimediali a quelle più operative.

La batteria dura a lungo, fino a 3 mesi con una sola ricarica, permettendoti di utilizzarla senza preoccuparti troppo dell’autonomia. A 29,99 euro invece di 71,99 è un vero affare da non perdere.