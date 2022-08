Tastiera bluetooth per iPad Pro in sconto (-70€) e lo trasformi in MacBook

Sei un felice possessore di iPad Pro di 5a generazione e vuoi migliorare la tua produttività in giro? Approfitta dello sconto sensazionale di Amazon su questa tastiera bluetooth Logitech che, solo per oggi, puoi pagare con ben 70 euro di sconto sul prezzo di listino. Aggiungila al carrello, effettua l’acquisto e, se sei un abbonato Prime, la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi.

Tastiera bluetooth per iPad Pro: la tua produttività viene rivoluzionata

Logitech Combo Touch è compatibile con iPad Pro da 12.9 pollici di 5a generazione e ti offre quattro modalità d’uso versatili che ti permettono di digitare, disegnare, visualizzare e leggere senza dover mai rimuovere il tablet dalla custodia con tastiera.

Quando hai finito di scrivere puoi rimuovere la tastiera e, grazie al cavalletto regolabile, ti puoi godere un angolo di visualizzazione fino a 50 gradi. Il trackpad reattivo e affidabile ti consente di utilizzare l’intera superficie per lavorare ed eseguire gesti multi-touch: grazie alla retroilluminazione con ben 16 livelli di luminosità, inoltre, lavori in maniera comoda in ogni condizione di luce.

La tastiera dispone anche di una postazione per Apple Pencil che ti permette di ricaricarla grazie a una comoda apertura posta sul lato della custodia. L’alimentazione proviene direttamente dal tuo tablet quindi non dovrai mai preoccuparti di ricaricarla.

Non ti rimane dunque di approfittare di questo sconto eccezionale: aggiungi la tastiera bluetooth per iPad Pro al carrello e risparmi subito 70 euro sul prezzo di listino. Le unità a disposizione sono poche, quindi ti consigliamo di affrettarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.