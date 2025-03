Tastiera bluetooth pieghevole: ottimo doppio sconto su Amazon

Oggi ti segnaliamo un gadget molto interessante in doppia offerta Amazon. Si tratta di una tastiera bluetooth pieghevole, facilissima quindi da portare in giro, e compatibile con Windows, Mac e tablet iOS e Android. Applicando il coupon che trovi in pagina puoi pagarla soltanto 49,99 euro invece di 69,99, risparmiandone così 20 sul prezzo di listino.

Tastiera bluetooth pieghevole in offerta: le caratteristiche

La tastiera bluetooth in questione si contraddistingue quindi per il suo design pieghevole in tre parti: significa che potrai portarla facilmente con te senza ingombro e include persino un trackpad multi-touch integrato per navigare con facilità anche senza usare il mouse. Compatibile con Windows, iOS, MacOS e Android si adatta perfettamente a qualsiasi dispositivo.

Il layout è QWERTY italiano, con 88 tasti a grandezza naturale e una fila di scorciatoie multimediali, per regolare volume, luminosità o cambiare traccia musicale con un semplice tocco. La batteria ricaricabile da 300mAh garantisce fino a 120 giorni di standby, con spegnimento automatico dopo 60 minuti di inattività per risparmiare energia.

La confezione include anche un supporto per smartphone e una custodia in pelle PU, rendendola ancora più pratica per viaggi, smart working e lavoro in mobilità. Il Bluetooth 5.1 assicura una connessione stabile e puoi collegarla fino a tre dispositivi contemporaneamente.

Compatta, leggera e altamente funzionale, a soli 49,99 euro questa tastiera bluetooth pieghevole è un mega affare. Attiva il coupon ora.